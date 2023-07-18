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Коростелев Павел Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1814

Отец: Коростелев Григорий Васильевич

Мать: Коростелева Варвара Филлиповна

Рождение ребёнка
Около 1834

Сын: Коростелев Емельян Павлович

Мать ребёнка: Коростелева Татьяна Фроловна

Рождение ребёнка
Около 1844

Сын: Коростелев Евдоким Павлович

Мать ребёнка: Коростелева Татьяна Фроловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коростелева Татьяна Фроловна

Смерть
Неизвестно