Коростелев Павел Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1814
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1814
Рождение ребёнка
Около 1834
Сын: Коростелев Емельян Павлович
Мать ребёнка: Коростелева Татьяна Фроловна
Рождение ребёнка
Около 1844
Сын: Коростелев Евдоким Павлович
Мать ребёнка: Коростелева Татьяна Фроловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно