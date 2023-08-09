Погибина (Осипова) Ульяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Погибина (Осипова) Ульяна Ивановна

Место рождения

Языково, Борисоглебский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1841 или 1846

Дата смерти

18.01.1917 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1841 г.р.

Дети

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ЕИ
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Место
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Рождение
1841 или 1846

Отец: не указан

Мать: не указана

Языково, Борисоглебский муниципальный район, Ярославская область
Солдатская дочь. Приход села Введенского Павловской волости.
Бракосочетание
17.01.1860 ст.

Муж: Погибин Пётр Прокофьевич

Подлесново, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
церковь погост Архангельский на Лому
Рождение ребёнка
01.08.1875 ст.

Сын: Погибин Александр Петрович

Отец ребёнка: Погибин Пётр Прокофьевич

Подлесново, Борисоглебский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
18.01.1917 ст.
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
1917 МК Феодоровского собора в память 300-летия Дома Романовых в городе Петрограде № 4 18/20 января Вдова Петроградскаго 2 гильдии купца Иулиания Иванова ПОГИБИНА 71 года Старческая дряхлость: Копия м... Показать все