Погибина (Осипова) Ульяна Ивановна
Место рождения
Дата рождения1841 или 1846
Дата смерти18.01.1917 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841 или 1846
Отец: не указан
Мать: не указана
Солдатская дочь. Приход села Введенского Павловской волости.
Бракосочетание
17.01.1860 ст.
Подлесново, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
церковь погост Архангельский на Лому
Рождение ребёнка
01.08.1875 ст.
Сын: Погибин Александр Петрович
Отец ребёнка: Погибин Пётр Прокофьевич
Подлесново, Борисоглебский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
18.01.1917 ст.
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
1917 МК Феодоровского собора в память 300-летия Дома Романовых в городе Петрограде № 4 18/20 января Вдова Петроградскаго 2 гильдии купца Иулиания Иванова ПОГИБИНА 71 года Старческая дряхлость: Копия м... Показать все