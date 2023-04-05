Козич Андрей Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Козич Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.05.1897
Дочь: Седун Арина Андреевна
Мать ребёнка: Пелагея
Рождение ребёнка
1907
Сын: Козич Филипп
Мать ребёнка: Пелагея
Успенка Первомайского района Томской области, Первомайский район, Томская область
Рождение ребёнка
1910
Сын: Козич Николай
Мать ребёнка: Пелагея
Успенка Первомайского района Томской области, Первомайский район, Томская область
Рождение ребёнка
1918
Сын: Козич Константин
Мать ребёнка: Пелагея
Рождение ребёнка
1920
Сын: Козич Алексей
Мать ребёнка: Пелагея
Смерть
Неизвестно