Козич Андрей Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козич Андрей Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Козич Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.05.1897

Дочь: Седун Арина Андреевна

Мать ребёнка: Пелагея

Рождение ребёнка
1907

Сын: Козич Филипп

Мать ребёнка: Пелагея

Успенка Первомайского района Томской области, Первомайский район, Томская область
Рождение ребёнка
1910

Сын: Козич Николай

Мать ребёнка: Пелагея

Успенка Первомайского района Томской области, Первомайский район, Томская область
Рождение ребёнка
1916

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Пелагея

Рождение ребёнка
1918

Сын: Козич Константин

Мать ребёнка: Пелагея

Рождение ребёнка
1920

Сын: Козич Алексей

Мать ребёнка: Пелагея

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Матрёна

Мать ребёнка: Пелагея

Смерть
Неизвестно