Груздева Арина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГруздева Арина Ивановна

Груздева Арина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1744

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Груздев Евдоким Степанович

Место жительства
Неизвестно
Горицы, Шуйский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1749 или 1757

Дочь: (Груздева) Анна Евдокимовна

Отец ребёнка: Груздев Евдоким Степанович

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1760

Дочь: (Груздева) Марфа Евдокимовна

Отец ребёнка: Груздев Евдоким Степанович

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1764

Сын: Груздев Михаил Евдокимович

Отец ребёнка: Груздев Евдоким Степанович

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.