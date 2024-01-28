Груздева Арина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1744
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Горицы, Шуйский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1749 или 1757
Дочь: (Груздева) Анна Евдокимовна
Отец ребёнка: Груздев Евдоким Степанович
Рождение ребёнка
1760
Дочь: (Груздева) Марфа Евдокимовна
Отец ребёнка: Груздев Евдоким Степанович
Рождение ребёнка
1764
Сын: Груздев Михаил Евдокимович
Отец ребёнка: Груздев Евдоким Степанович
Смерть
Неизвестно