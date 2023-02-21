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Отец Марина
Отец Марина
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
(Никонова) Марина
1963 г.р.
Добавил:
ЕН
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.08.1963
Дочь:
Марина
Мать ребёнка:
Таисия
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