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дочь1912 Николаева
дочь1912 Николаева
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Антипов (авдеев) Николай Тимофеев
1875 г.р.
Мать
Антипова (авдеева) (Хрюпова) Мария Тихонова
1878 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
КН
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Антипов (авдеев) Николай Тимофеев
Мать:
Антипова (авдеева) Мария Тихонова
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