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дочь1912 Николаева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Антипов (авдеев) Николай Тимофеев

Мать: Антипова (авдеева) Мария Тихонова