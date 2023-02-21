Лисичкина Анна Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лисичкина Анна Евгеньевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.02.1967

Пол

Женский

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1967

Отец: Лисичкин Евгений Алексеевич

Мать: Толоконникова Ольга Ивановна

Рождение ребёнка
02.05.1987

Сын: Гаранин Даниил Александрович

Отец ребёнка: Гаранин Александр Анатольевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
31.10.1988

Сын: Гаранин Дмитрий Александрович

Отец ребёнка: Гаранин Александр Анатольевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гаранин Александр Анатольевич