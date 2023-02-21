Лисичкина Анна Евгеньевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.02.1967
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1967
Рождение ребёнка
02.05.1987
Сын: Гаранин Даниил Александрович
Отец ребёнка: Гаранин Александр Анатольевич
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
31.10.1988
Сын: Гаранин Дмитрий Александрович
Отец ребёнка: Гаранин Александр Анатольевич
Бракосочетание
Неизвестно