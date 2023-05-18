Татьяна
Место рожденияп.Мужи, ЯНАО
Дата рождения31.12.1989
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1989
Отец: не указан
Мать: не указана
п.Мужи, ЯНАО
Рождение ребёнка
24.03.2010
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Смирнов Сергей
салехард
Рождение ребёнка
2021
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Смирнов Сергей