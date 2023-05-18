Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТатьяна

Татьяна

Место рождения

п.Мужи, ЯНАО

Дата рождения

31.12.1989

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1989

Отец: не указан

Мать: не указана

п.Мужи, ЯНАО
Рождение ребёнка
24.03.2010

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Смирнов Сергей

салехард
Рождение ребёнка
2021

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Смирнов Сергей