Тарасова Елена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.10.1984
Дочь: Талашова Марина Анатольевна
Отец ребёнка: Тарасов Анатолий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тарасова Анна
Отец ребёнка: Тарасов Анатолий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тарасов Александр
Отец ребёнка: Тарасов Анатолий