Кошкина Ирина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКошкина Ирина Алексеевна

Кошкина Ирина Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1726

Дата смерти

После 1749

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1743

Дочь: Пелагея Антиповна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Нежданово, Верещагинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1749

Сын: Кошкин Ефим Антипович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
После 1749