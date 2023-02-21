Кошкина Ирина Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1726
Дата смертиПосле 1749
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1743
Дочь: Пелагея Антиповна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Нежданово, Верещагинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1749
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
После 1749