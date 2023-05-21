Лежева Анисья Терентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1831
Отец ребёнка: Лежев Яков Павлович
Рождение ребёнка
1834
Сын: Лежев Иван Яковлевич
Отец ребёнка: Лежев Яков Павлович
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Лежева Татьяна Яковлевна
Отец ребёнка: Лежев Яков Павлович
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Лежева Анна Яковлевна
Отец ребёнка: Лежев Яков Павлович
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Лежева Агафья Яковлевна
Отец ребёнка: Лежев Яков Павлович
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Лежева Ирина Яковлевна
Отец ребёнка: Лежев Яков Павлович
Рождение ребёнка
1848
Отец ребёнка: Лежев Яков Павлович
Упоминание
30.07.1850
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лежев Яков Павлович
Смерть
Неизвестно