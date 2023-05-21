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Лежева Анисья Терентьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1831

Сын: Лежев Василий Яковлевич

Отец ребёнка: Лежев Яков Павлович

Рождение ребёнка
1834

Сын: Лежев Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Лежев Яков Павлович

Каменное Озеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Лежева Татьяна Яковлевна

Отец ребёнка: Лежев Яков Павлович

Каменное Озеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Лежева Анна Яковлевна

Отец ребёнка: Лежев Яков Павлович

Каменное Озеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Лежева Агафья Яковлевна

Отец ребёнка: Лежев Яков Павлович

Каменное Озеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Лежева Ирина Яковлевна

Отец ребёнка: Лежев Яков Павлович

Каменное Озеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1848

Сын: Лежев Антон Яковлевич

Отец ребёнка: Лежев Яков Павлович

Каменное Озеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Упоминание
30.07.1850
Каменное Озеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лежев Яков Павлович

Смерть
Неизвестно