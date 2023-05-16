Анастасия Афанасьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анастасия Афанасьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.02.1900 ст.

Сын: Рожков Василий Тимофеевич

Отец ребёнка: Рожков Тимофей Ильин

Рождение ребёнка
07.06.1901 ст.

Сын: Рожков Федор Тимофеевич

Отец ребёнка: Рожков Тимофей Ильин

Рождение ребёнка
05.01.1903 ст.

Сын: Рожков Иван Тимофеевич

Отец ребёнка: Рожков Тимофей Ильин

Рождение ребёнка
25.02.1904 ст.

Сын: Рожков Василий Тимофеевич

Отец ребёнка: Рожков Тимофей Ильин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алексей

Отец ребёнка: Рожков Тимофей Ильин

Смерть
Неизвестно