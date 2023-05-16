Анастасия Афанасьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.02.1900 ст.
Сын: Рожков Василий Тимофеевич
Отец ребёнка: Рожков Тимофей Ильин
Рождение ребёнка
07.06.1901 ст.
Отец ребёнка: Рожков Тимофей Ильин
Рождение ребёнка
05.01.1903 ст.
Отец ребёнка: Рожков Тимофей Ильин
Рождение ребёнка
25.02.1904 ст.
Сын: Рожков Василий Тимофеевич
Отец ребёнка: Рожков Тимофей Ильин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алексей
Отец ребёнка: Рожков Тимофей Ильин
Смерть
Неизвестно