Афанасьева Алина Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афанасьева Алина Юрьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.04.2004

Пол

Женский

Отец

1965 г.р.

Мать

1968 г.р.

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
08.04.2004

Отец: Афанасьев Юрий Алексеевич

Мать: Иган Валентина Николаевна