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Афанасьева Алина Юрьевна
Афанасьева Алина Юрьевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
08.04.2004
Пол
Женский
Отец
Афанасьев Юрий Алексеевич
1965 г.р.
Мать
Иган Валентина Николаевна
1968 г.р.
Дети
Не указаны
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События
События
Биография
Биография
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Источники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.2004
Отец:
Афанасьев Юрий Алексеевич
Мать:
Иган Валентина Николаевна
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