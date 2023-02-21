Болтушкина Александра Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1898
Дата смерти1933
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.04.1919
Сын: Болтушкин Изосим Александрович
Отец ребёнка: Болтушкин Александр Алексеевич
Сарафановская, Нюксенский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
10.05.1921
Сын: Болтушкин Северьян Александрович
Отец ребёнка: Болтушкин Александр Алексеевич
деревня Лучьяново Юшковского сельсовета Нюксенского района Вологодской области
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1933
Умерла от болезни.