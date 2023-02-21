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Болтушкина Александра Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1898

Дата смерти

1933

Пол

Женский

Добавил:

ТА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.04.1919

Сын: Болтушкин Изосим Александрович

Отец ребёнка: Болтушкин Александр Алексеевич

Сарафановская, Нюксенский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
10.05.1921

Сын: Болтушкин Северьян Александрович

Отец ребёнка: Болтушкин Александр Алексеевич

деревня Лучьяново Юшковского сельсовета Нюксенского района Вологодской области
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Болтушкин Александр Алексеевич

Смерть
1933
Умерла от болезни.