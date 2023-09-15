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(Демчан) Фекла Ивановна

Место рождения

Чесновский Раковец, Тернопільська область

Дата рождения

04.06.1882 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1882 ст.

Отец: Демчан Иван Лукин

Мать: Демчан Анна Николаевна

Чесновский Раковец, Тернопільська область
Крещение
05.06.1882 ст.
Чесновский Раковец, Тернопільська область
Крестьянин села Чесновского Раковца Иван Лукин Демчан и законная жена его Анна Николаева, оба православного вероисповедания Восприемники: крестьянине села Чесновского Раковца Гордий Василиев Солтис и... Показать все
Смерть
Неизвестно
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