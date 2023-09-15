(Демчан) Фекла Ивановна
Место рождения
Дата рождения04.06.1882 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1882 ст.
Отец: Демчан Иван Лукин
Мать: Демчан Анна Николаевна
Крещение
05.06.1882 ст.
Крестьянин села Чесновского Раковца Иван Лукин Демчан и законная жена его Анна Николаева, оба православного вероисповедания Восприемники: крестьянине села Чесновского Раковца Гордий Василиев Солтис и... Показать все
Смерть
Неизвестно