Игнатьев Михаил Семёнович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Игнатьев Михаил Семёнович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ОД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Игнатьев Семён

Мать: не указана

Смерть
Неизвестно