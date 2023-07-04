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Маркина Прасковья Даниловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Даниил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1853

Сын: Маркин Павел Антонович

Отец ребёнка: Маркин Антон Карпович

Чернитово, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1856

Сын: Маркин Николай Антонович

Отец ребёнка: Маркин Антон Карпович

Чернитово, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1869

Дочь: Куликова Василиса Антоновна

Отец ребёнка: Маркин Антон Карпович

Чернитово, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Чернитово, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область