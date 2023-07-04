Маркина Прасковья Даниловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Даниил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1853
Отец ребёнка: Маркин Антон Карпович
Рождение ребёнка
1856
Отец ребёнка: Маркин Антон Карпович
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Куликова Василиса Антоновна
Отец ребёнка: Маркин Антон Карпович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно