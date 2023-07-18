Фахретдинов Наиль
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.06.?
Сын: Фахретдинов Айнур Наилевич
Мать ребёнка: Султанова Зайтуна Фаниловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фахретдинова ___________________
Мать ребёнка: Султанова Зайтуна Фаниловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фахретдинов Азат Наилевич
Мать ребёнка: Султанова Зайтуна Фаниловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно