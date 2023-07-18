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Фахретдинов Наиль

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.06.?

Сын: Фахретдинов Айнур Наилевич

Мать ребёнка: Султанова Зайтуна Фаниловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фахретдинова ___________________

Мать ребёнка: Султанова Зайтуна Фаниловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фахретдинов Азат Наилевич

Мать ребёнка: Султанова Зайтуна Фаниловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Султанова Зайтуна Фаниловна

Смерть
Неизвестно