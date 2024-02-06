Иевлев Василий Иванович
Место рожденияд. Правороцкий колодезь, Обоянский уезд, Курская Губерния, Российская Федерация
Дата рожденияОколо 1721
Дата смертиОколо 1770
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1721
Отец: Иевлев Иван Ермолаевич
Мать: Ирина Васильевна
д. Правороцкий колодезь, Обоянский уезд, Курская Губерния, Российская Федерация
Рождение ребёнка
Около 1752
Дочь: Екатерина Васильевна
Мать ребёнка: Агафья Васильевна
д. Правороцкий колодезь, Обоянский уезд, Курская Губерния, Российская Федерация
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агафья Васильевна
Смерть
Около 1770