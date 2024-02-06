Иевлев Василий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИевлев Василий Иванович

Иевлев Василий Иванович

Место рождения

д. Правороцкий колодезь, Обоянский уезд, Курская Губерния, Российская Федерация

Дата рождения

Около 1721

Дата смерти

Около 1770

Пол

Мужской

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1721

Отец: Иевлев Иван Ермолаевич

Мать: Ирина Васильевна

д. Правороцкий колодезь, Обоянский уезд, Курская Губерния, Российская Федерация
Рождение ребёнка
Около 1752

Дочь: Екатерина Васильевна

Мать ребёнка: Агафья Васильевна

д. Правороцкий колодезь, Обоянский уезд, Курская Губерния, Российская Федерация
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агафья Васильевна

Смерть
Около 1770
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close