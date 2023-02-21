Рахимкул Тимербай-улы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рахимкул Тимербай-улы

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1768

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: Исмагилов (ismagilov) Тимербай (Timerbay)

Мать: Неизвестно

Рождение ребёнка
1813

Сын: Мухаммад-Карим Рахимкул-улы

Мать ребёнка: Гульшатбану

Рождение ребёнка
1813

Сын: Мухаммад-Кабир Рахимкул-улы

Мать ребёнка: Гульшатбану

Рождение ребёнка
1814

Сын: Мухаммаджан Рахимкул-улы

Мать ребёнка: Гульшатбану

Рождение ребёнка
1822

Сын: Давлетбай Рахимкул-улы

Мать ребёнка: Гульшатбану

Рождение ребёнка
1827

Сын: Исмагил Рахимкул-улы

Мать ребёнка: Гульшатбану

Рождение ребёнка
1831

Сын: Зиянгар Рахимкул-улы

Мать ребёнка: Гульшатбану

Работа или профессия
Неизвестно
Юртовой сотник
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гульшатбану

Смерть
Неизвестно