Рахимкул Тимербай-улы
Место рожденияНе указано
Дата рождения1768
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768
Рождение ребёнка
1813
Сын: Мухаммад-Карим Рахимкул-улы
Мать ребёнка: Гульшатбану
Рождение ребёнка
1813
Сын: Мухаммад-Кабир Рахимкул-улы
Мать ребёнка: Гульшатбану
Рождение ребёнка
1814
Мать ребёнка: Гульшатбану
Рождение ребёнка
1822
Мать ребёнка: Гульшатбану
Рождение ребёнка
1827
Сын: Исмагил Рахимкул-улы
Мать ребёнка: Гульшатбану
Рождение ребёнка
1831
Сын: Зиянгар Рахимкул-улы
Мать ребёнка: Гульшатбану
Работа или профессия
Неизвестно
Юртовой сотник
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гульшатбану
Смерть
Неизвестно