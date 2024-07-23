Купияров Никифор Васильевич
Место рождения
Дата рождения1888
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1908
Дочь: (Купиярова) Елена Никифоровна
Мать ребёнка: Купиярова Евдокия Гавриловна
Рождение ребёнка
1910
Сын: Купияров Архип Никифорович
Мать ребёнка: Купиярова Евдокия Гавриловна
Рождение ребёнка
1913
Сын: Купияров Мефодий Никифорович
Мать ребёнка: Купиярова Евдокия Гавриловна
Рождение ребёнка
1915
Дочь: (Купиярова) Антонина Никифоровна
Мать ребёнка: Купиярова Евдокия Гавриловна
Смерть
Неизвестно