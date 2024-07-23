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Купияров Никифор Васильевич

Место рождения

Шумиловские, Меньше-Кондинская волость, Тобольский уезд

Дата рождения

1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Купияров Василий Никифорович

Мать: Купиярова Ксения Ефремовна

Шумиловские, Меньше-Кондинская волость, Тобольский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Купиярова Евдокия Гавриловна

Шумиловские, Меньше-Кондинская волость, Тобольский уезд
Рождение ребёнка
1908

Дочь: (Купиярова) Елена Никифоровна

Мать ребёнка: Купиярова Евдокия Гавриловна

Шумиловские, Меньше-Кондинская волость, Тобольский уезд
Рождение ребёнка
1910

Сын: Купияров Архип Никифорович

Мать ребёнка: Купиярова Евдокия Гавриловна

Шумиловские, Меньше-Кондинская волость, Тобольский уезд
Рождение ребёнка
1913

Сын: Купияров Мефодий Никифорович

Мать ребёнка: Купиярова Евдокия Гавриловна

Шумиловские, Меньше-Кондинская волость, Тобольский уезд
Рождение ребёнка
1915

Дочь: (Купиярова) Антонина Никифоровна

Мать ребёнка: Купиярова Евдокия Гавриловна

Шумиловские, Меньше-Кондинская волость, Тобольский уезд
Смерть
Неизвестно
Шумиловские, Меньше-Кондинская волость, Тобольский уезд

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