Зикунова Дарья Федоровна
Место рожденияНовониколаевка
Дата рождения09.04.1923
Дата смерти23.02.1992
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1923
Бракосочетание
10.06.1951
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
24.11.1951
Дочь: Михарева Наталья Михайловна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
14.10.1954
Дочь: Михарева Валентина Михайловна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
23.02.1992