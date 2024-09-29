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Зикунова Дарья Федоровна

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Место рождения

Новониколаевка

Дата рождения

09.04.1923

Дата смерти

23.02.1992

Пол

Женский

Добавил:

ОШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1923

Отец: Зикунов Федор Яковлевич

Мать: Слюнченко Елизовета Титовна

Бракосочетание
10.06.1951

Муж: скрыто настройками приватности

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Рождение ребёнка
24.11.1951

Дочь: Михарева Наталья Михайловна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Рождение ребёнка
14.10.1954

Дочь: Михарева Валентина Михайловна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Смерть
23.02.1992
Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область

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