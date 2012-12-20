Гаврилюк Анатолій — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гаврилюк Анатолій

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1944

Дата смерти

20.12.2012

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1944

Отец: Гаврилюк Антон

Мать: ?

Смерть
20.12.2012