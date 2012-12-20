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Гаврилюк Анатолій
Гаврилюк Анатолій
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1944
Дата смерти
20.12.2012
Пол
Мужской
Отец
Гаврилюк Антон
Мать
?
Дети
Не указаны
Добавил:
НХ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1944
Отец:
Гаврилюк Антон
Мать:
?
Смерть
20.12.2012
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