Солодкова Таисия Валерьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солодкова Таисия Валерьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.01.2015

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.2015

Отец: Солодков Максим Валерьевич

Мать: Изгарская Мария Валерьевна

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