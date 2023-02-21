Исакова Феодосия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1851 или 1857
Отец ребёнка: Исаков Николай Иванович
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Наталья Николаевна
Отец ребёнка: Исаков Николай Иванович
Рождение ребёнка
1852
Сын: Исаков Поликарп Николаевич
Отец ребёнка: Исаков Николай Иванович
Рождение ребёнка
1855
Отец ребёнка: Исаков Николай Иванович
Рождение ребёнка
1859
Отец ребёнка: Исаков Николай Иванович
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Августа Николаевна
Отец ребёнка: Исаков Николай Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно