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Исакова Феодосия Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1851 или 1857

Сын: Исаков Борис Николаевич

Отец ребёнка: Исаков Николай Иванович

Сузун, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Наталья Николаевна

Отец ребёнка: Исаков Николай Иванович

Сузун, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1852

Сын: Исаков Поликарп Николаевич

Отец ребёнка: Исаков Николай Иванович

Сузун, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1855

Сын: Исаков Павел Николаевич

Отец ребёнка: Исаков Николай Иванович

Сузун, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1859

Сын: Исаков Иван Николаевич

Отец ребёнка: Исаков Николай Иванович

Сузун, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1860

Дочь: Августа Николаевна

Отец ребёнка: Исаков Николай Иванович

Сузун, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Исаков Николай Иванович

Смерть
Неизвестно