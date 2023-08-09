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Афанасьев Антон Игоревич

Место рождения

Ангарск, Ангарское, Иркутская область

Дата рождения

27.10.1988

Пол

Мужской

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1988

Отец: Афанасьев Игорь Анатольевич

Мать: Афанасьева Елена Николаевна

Ангарск, Ангарское, Иркутская область