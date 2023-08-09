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Афанасьев Антон Игоревич
Афанасьев Антон Игоревич
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Место рождения
Ангарск
, Ангарское, Иркутская область
Дата рождения
27.10.1988
Пол
Мужской
Отец
Афанасьев Игорь Анатольевич
1961 г.р.
Мать
Афанасьева (Стрикатова) Елена Николаевна
1964 г.р.
Дети
Не указаны
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Биография
Биография
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Место
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Рождение
27.10.1988
Отец:
Афанасьев Игорь Анатольевич
Мать:
Афанасьева Елена Николаевна
Ангарск
, Ангарское, Иркутская область
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