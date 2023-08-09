Горшков Алексей Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГоршков Алексей Михайлович

Горшков Алексей Михайлович

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1943 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Горшков Михаил

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
15.09.2007

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва