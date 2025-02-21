Кондратьев Илья Кондратьевич 1872 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кондратьев Илья Кондратьевич

Место рождения

Витебская губерния Городокский уезд Болецкая волость с. Горяни

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Кондратьев Кондратий Петрович

Мать: Кондратьева Агафья Сидоровна

Витебская губерния Городокский уезд Болецкая волость с. Горяни
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кондратьева Лукерья Емельяновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1901

Сын: Кондратьев Федор Ильич

Мать ребёнка: Кондратьева Лукерья Емельяновна

Витебская губерния Городокский уезд Болецкая волость с. Горяни
Рождение ребёнка
1904

Дочь: Кондратьева Ксения Ильинична

Мать ребёнка: Кондратьева Лукерья Емельяновна

Витебская губерния Городокский уезд Болецкая волость с. Горяни
Рождение ребёнка
1907

Дочь: Кондратьева Мария Ильинична

Мать ребёнка: Кондратьева Лукерья Емельяновна

Витебская губерния Городокский уезд Болецкая волость с. Горяни
Рождение ребёнка
?.03.1910

Дочь: Кондратьева Дарья Ильинична

Мать ребёнка: Кондратьева Лукерья Емельяновна

Восприемник
22.02.1918
Семеновка Кейзеской
младенец Василий родился 19.02.1918, крещение 22.02.1918 в деревне Казановка, отец Белохвостов Федор Павлович мать Кондратьева Татьяна ИАОО Ф 16, опись 6, дело 1416, стр 185
Смерть
Неизвестно

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