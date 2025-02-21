Кондратьев Илья Кондратьевич
Место рожденияВитебская губерния Городокский уезд Болецкая волость с. Горяни
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1872
Витебская губерния Городокский уезд Болецкая волость с. Горяни
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
1901
Мать ребёнка: Кондратьева Лукерья Емельяновна
Витебская губерния Городокский уезд Болецкая волость с. Горяни
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Кондратьева Ксения Ильинична
Мать ребёнка: Кондратьева Лукерья Емельяновна
Витебская губерния Городокский уезд Болецкая волость с. Горяни
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Кондратьева Мария Ильинична
Мать ребёнка: Кондратьева Лукерья Емельяновна
Витебская губерния Городокский уезд Болецкая волость с. Горяни
Рождение ребёнка
?.03.1910
Дочь: Кондратьева Дарья Ильинична
Мать ребёнка: Кондратьева Лукерья Емельяновна
Восприемник
22.02.1918
Семеновка Кейзеской
младенец Василий родился 19.02.1918, крещение 22.02.1918 в деревне Казановка, отец Белохвостов Федор Павлович мать Кондратьева Татьяна ИАОО Ф 16, опись 6, дело 1416, стр 185
Смерть
Неизвестно