Михаил Анофриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1774
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Отец: Анофрий Иванович
Мать: Матрена Федоровна
Рождение ребёнка
1808
Сын: Алексей Михайлович
Мать ребёнка: Наталья Федоровна
Рождение ребёнка
1810
Сын: Федор Михайлович
Мать ребёнка: Наталья Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наталья Федоровна
Место жительства
Неизвестно
Зименки сельцо Муромского уезда
Смерть
Неизвестно