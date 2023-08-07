Михаил Анофриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михаил Анофриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1774

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: Анофрий Иванович

Мать: Матрена Федоровна

Рождение ребёнка
1808

Сын: Алексей Михайлович

Мать ребёнка: Наталья Федоровна

Рождение ребёнка
1810

Сын: Федор Михайлович

Мать ребёнка: Наталья Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наталья Федоровна

Место жительства
Неизвестно
Зименки сельцо Муромского уезда
Смерть
Неизвестно