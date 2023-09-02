Афонина (Ерёмина) Анна Прохоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афонина (Ерёмина) Анна Прохоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1922

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1921 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922

Отец: не указан

Мать: не указана

Проживала в Тюринке затем в Москве.
Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Афонин Василий Васильевич

Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Афонин Василий Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Афонин Василий Васильевич

Смерть
Неизвестно
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