Афонина (Ерёмина) Анна Прохоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1922
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922
Отец: не указан
Мать: не указана
Проживала в Тюринке затем в Москве.
Рождение ребёнка
1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Афонин Василий Васильевич
Рождение ребёнка
1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Афонин Василий Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно