фон Мензенкампф Федор Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1836
Дата смерти28.06.1882
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Рождение ребёнка
14.03.1864
Сын: Фон Мензенкампф Александр Федорович
Мать ребёнка: Фон Мензенкампф Екатерина Васильевна
Рождение ребёнка
07.04.1865
Дочь: Фон Мензенкампф Екатерина Федоровна
Мать ребёнка: Фон Мензенкампф Екатерина Васильевна
Рождение ребёнка
25.12.1867
Сын: Фон Мензенкампф Сергей Федорович
Мать ребёнка: Фон Мензенкампф Екатерина Васильевна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
28.06.1882