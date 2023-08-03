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фон Мензенкампф Федор Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1836

Дата смерти

28.06.1882

Пол

Мужской

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: Фон Мензенкампф Александр Богданович

Мать: Фон Мензенкампф Александра Ивановна

Рождение ребёнка
14.03.1864

Сын: Фон Мензенкампф Александр Федорович

Мать ребёнка: Фон Мензенкампф Екатерина Васильевна

Рождение ребёнка
07.04.1865

Дочь: Фон Мензенкампф Екатерина Федоровна

Мать ребёнка: Фон Мензенкампф Екатерина Васильевна

Рождение ребёнка
25.12.1867

Сын: Фон Мензенкампф Сергей Федорович

Мать ребёнка: Фон Мензенкампф Екатерина Васильевна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
28.06.1882