Изотов Виктор Родионовоч — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИзотов Виктор Родионовоч

Изотов Виктор Родионовоч

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.09.1937

Дата смерти

07.01.2019

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1937

Отец: Изотов Родион Николаевич

Мать: Изотова Феоктистия Григорьевна

Рождение ребёнка
13.12.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
29.02.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
07.01.2019
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close