Изотов Виктор Родионовоч
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.09.1937
Дата смерти07.01.2019
ПолМужской
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1937
Рождение ребёнка
13.12.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
29.02.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
07.01.2019