Карташов Михаил Матвеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карташов Михаил Матвеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Карташов Матвей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.07.1906

Сын: Карташов Никанор Михайлович

Мать ребёнка: Карташова Евдокия Георгиевна

Нижнеозёрное, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Восприемники: урядник Алексей Иванович Смирнов и казачья жена Екатерина Степановна Боровина
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Карташова Евдокия Георгиевна

Смерть
Неизвестно
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