Карташов Михаил Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: Карташов Матвей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.07.1906
Сын: Карташов Никанор Михайлович
Мать ребёнка: Карташова Евдокия Георгиевна
Нижнеозёрное, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Восприемники: урядник Алексей Иванович Смирнов и казачья жена Екатерина Степановна Боровина
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно