Селюгин Константин Сергеевич
Место рожденияпос. Некрасово Полесского р-на Калининградской обл.
Дата рождения17.02.1991
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1991
Отец: не указан
Мать: не указана
пос. Некрасово Полесского р-на Калининградской обл.
Рождение ребёнка
15.12.2015
Сын: Селюгин Матвей Константинович
Мать ребёнка: Дерюгина Ольга Юрьевна
г. Калининград
Рождение ребёнка
28.09.2021
Сын: Селюгин Михаил Константинович
Мать ребёнка: Дерюгина Ольга Юрьевна
г. Калининград