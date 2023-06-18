Селюгин Константин Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСелюгин Константин Сергеевич

Селюгин Константин Сергеевич

Место рождения

пос. Некрасово Полесского р-на Калининградской обл.

Дата рождения

17.02.1991

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1991

Отец: не указан

Мать: не указана

пос. Некрасово Полесского р-на Калининградской обл.
Рождение ребёнка
15.12.2015

Сын: Селюгин Матвей Константинович

Мать ребёнка: Дерюгина Ольга Юрьевна

г. Калининград
Рождение ребёнка
28.09.2021

Сын: Селюгин Михаил Константинович

Мать ребёнка: Дерюгина Ольга Юрьевна

г. Калининград