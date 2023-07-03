Макушин Иван Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макушин Иван Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1813 г.р.

Мать

1812 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: Макушин Николай Самойлович

Мать: Маланья

Смерть
Неизвестно