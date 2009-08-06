Иванова (Иванова) Раиса Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.04.1921
Дата смерти06.08.2009
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1921
Отец: Иванов Василий Федорович
Мать: Иванова Мария Павловна
Рождение ребёнка
13.03.1944
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шиварёв Василий Павлович
Рождение ребёнка
01.03.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шиварёв Василий Павлович
Рождение ребёнка
1948
Сын: Шиварёв Леонард Васильевич
Отец ребёнка: Шиварёв Василий Павлович
Рождение ребёнка
01.10.1955
Сын: Шиварёв Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Шиварёв Василий Павлович
Рождение ребёнка
07.02.1957
Сын: Шиварёв Валерий Васильевич
Отец ребёнка: Шиварёв Василий Павлович
Смерть
06.08.2009
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область