Иванова (Иванова) Раиса Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова (Иванова) Раиса Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.04.1921

Дата смерти

06.08.2009

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

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1948 г.р.
1955 г.р.
1957 г.р.

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1921

Отец: Иванов Василий Федорович

Мать: Иванова Мария Павловна

Рождение ребёнка
13.03.1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шиварёв Василий Павлович

Рождение ребёнка
01.03.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шиварёв Василий Павлович

Рождение ребёнка
1948

Сын: Шиварёв Леонард Васильевич

Отец ребёнка: Шиварёв Василий Павлович

Рождение ребёнка
01.10.1955

Сын: Шиварёв Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Шиварёв Василий Павлович

Рождение ребёнка
07.02.1957

Сын: Шиварёв Валерий Васильевич

Отец ребёнка: Шиварёв Василий Павлович

Смерть
06.08.2009
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область