Иванов Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1960

Сын: Иванов Иван Васильевич

Мать ребёнка: Иванова Антонина Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Александр Васильевич

Мать ребёнка: Иванова Антонина Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иванова Тамара Васильевна

Мать ребёнка: Иванова Антонина Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иванова Валентина Васильевна

Мать ребёнка: Иванова Антонина Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванова Антонина Петровна

Смерть
Неизвестно
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