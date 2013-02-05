Нурмагометов Юрий Гамзатович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нурмагометов Юрий Гамзатович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.03.1959

Дата смерти

05.02.2013

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1959

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.12.1982

Сын: Нурмагометов Станислав Юрьевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Караганда, городская администрация Караганда, Карагандинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
05.02.2013