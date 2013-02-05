Нурмагометов Юрий Гамзатович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.03.1959
Дата смерти05.02.2013
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1959
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.12.1982
Сын: Нурмагометов Станислав Юрьевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Караганда, городская администрация Караганда, Карагандинская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
05.02.2013