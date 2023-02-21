Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Жохова Ульяна Георгиевна
Жохова Ульяна Георгиевна
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1889
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
АК
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Конфирмация (миропомазание)
07.04.1909
Яман
, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Место жительства
Неизвестно
Яман
, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь