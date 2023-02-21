Жохова Ульяна Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жохова Ульяна Георгиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Конфирмация (миропомазание)
07.04.1909
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно