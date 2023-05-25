Голондарева (Батеева) Таисия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГолондарева (Батеева) Таисия Васильевна

Голондарева (Батеева) Таисия Васильевна

Место рождения

с. Крийнички Самойловского района, Саратовской обл.

Дата рождения

17.12.1941

Дата смерти

29.07.1994

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1941

Отец: Батеев Василий Павлович

Мать: Батеева Просковья Даниловна

с. Крийнички Самойловского района, Саратовской обл.
Бракосочетание
04.03.1961

Муж: Голондарев Михаил Александрович

Рождение ребёнка
1961

Дочь: Левина Татьяна Михайловна

Отец ребёнка: Голондарев Михаил Александрович

с. Крийнички, Самойловского района, Саратовской обл.
Рождение ребёнка
1965

Дочь: Голондарева Елена Михайловна

Отец ребёнка: Голондарев Михаил Александрович

с. Крийнички Самойловского района, Саратовской обл.
Рождение ребёнка
1966

Дочь: Батиева Людмила Михайловна

Отец ребёнка: Голондарев Михаил Александрович

с. Крийнички Самойловского района, Саратовской обл.
Рождение ребёнка
1966

Дочь: Батиева Любовь Михайловна

Отец ребёнка: Голондарев Михаил Александрович

с. Крийнички, Самойловского района Саратовской обл.
Смерть
29.07.1994