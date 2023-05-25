Голондарева (Батеева) Таисия Васильевна
Место рожденияс. Крийнички Самойловского района, Саратовской обл.
Дата рождения17.12.1941
Дата смерти29.07.1994
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1941
с. Крийнички Самойловского района, Саратовской обл.
Бракосочетание
04.03.1961
Рождение ребёнка
1961
Дочь: Левина Татьяна Михайловна
Отец ребёнка: Голондарев Михаил Александрович
с. Крийнички, Самойловского района, Саратовской обл.
Рождение ребёнка
1965
Дочь: Голондарева Елена Михайловна
Отец ребёнка: Голондарев Михаил Александрович
с. Крийнички Самойловского района, Саратовской обл.
Рождение ребёнка
1966
Дочь: Батиева Людмила Михайловна
Отец ребёнка: Голондарев Михаил Александрович
с. Крийнички Самойловского района, Саратовской обл.
Рождение ребёнка
1966
Дочь: Батиева Любовь Михайловна
Отец ребёнка: Голондарев Михаил Александрович
с. Крийнички, Самойловского района Саратовской обл.
Смерть
29.07.1994