Надеева Анастасия Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Надеева Анастасия Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.12.1903

Сын: Надеев Костантин Степанович

Отец ребёнка: Надеев Степан Григорьевич

Рождение ребёнка
16.02.1911

Сын: Надеев Архип Степанович

Отец ребёнка: Надеев Степан Григорьевич

Рождение ребёнка
24.05.1913

Сын: Надеев Семен Степанович

Отец ребёнка: Надеев Степан Григорьевич

Рождение ребёнка
12.03.1914

Сын: Надеев Трофим Степанович

Отец ребёнка: Надеев Степан Григорьевич

Рождение ребёнка
28.06.1917

Сын: Надеев Павел Степанович

Отец ребёнка: Надеев Степан Григорьевич

Рождение ребёнка
09.04.1920

Сын: Надеев Василий Степанович

Отец ребёнка: Надеев Степан Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Надеев Степан Григорьевич

Смерть
Неизвестно