Надеева Анастасия Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.12.1903
Сын: Надеев Костантин Степанович
Отец ребёнка: Надеев Степан Григорьевич
Рождение ребёнка
16.02.1911
Отец ребёнка: Надеев Степан Григорьевич
Рождение ребёнка
24.05.1913
Отец ребёнка: Надеев Степан Григорьевич
Рождение ребёнка
12.03.1914
Отец ребёнка: Надеев Степан Григорьевич
Рождение ребёнка
28.06.1917
Отец ребёнка: Надеев Степан Григорьевич
Рождение ребёнка
09.04.1920
Сын: Надеев Василий Степанович
Отец ребёнка: Надеев Степан Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно