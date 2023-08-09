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Плешков Дмитрий Яковлев

Место рождения

Сатка, Саткинский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

1779

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: не указан

Мать: не указана

Сатка, Саткинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1805

Сын: Плешков Иван Дмитриев

Мать ребёнка: Плешкова Афимья Титова

Сатка, Саткинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1808

Дочь: Крохина Акулина Дмитриева

Мать ребёнка: Плешкова Афимья Титова

Сатка, Саткинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1811

Дочь: Плешкова Христина Дмитриева

Мать ребёнка: Плешкова Афимья Титова

Сатка, Саткинский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Плешкова Афимья Титова

Смерть
Неизвестно