Плешков Дмитрий Яковлев
Место рождения
Дата рождения1779
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1805
Мать ребёнка: Плешкова Афимья Титова
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Крохина Акулина Дмитриева
Мать ребёнка: Плешкова Афимья Титова
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Плешкова Христина Дмитриева
Мать ребёнка: Плешкова Афимья Титова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Плешкова Афимья Титова
Смерть
Неизвестно