Соколова (Кичкина) Галина
Место рождения
Дата рождения24.07.1932
Дата смерти18.01.2005
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1932
Отец: Кичкин Егор
Мать: Кичкина Агриппина
Рождение ребёнка
05.12.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Соколов Николай
Раевка, Шортандинский район, Акмолинская область
Рождение ребёнка
12.07.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Соколов Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Соколов Николай
Смерть
18.01.2005