Соколова (Кичкина) Галина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколова (Кичкина) Галина

Место рождения

Кегульта, Кетченеровский муниципальный район, Республика Калмыкия

Дата рождения

24.07.1932

Дата смерти

18.01.2005

Пол

Женский

Отец

1897 г.р.

Мать

1895 г.р.

Муж

1930 г.р.

Дети

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Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1932

Отец: Кичкин Егор

Мать: Кичкина Агриппина

Кегульта, Кетченеровский муниципальный район, Республика Калмыкия
Рождение ребёнка
05.12.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Соколов Николай

Раевка, Шортандинский район, Акмолинская область
Рождение ребёнка
12.07.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Соколов Николай

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соколов Николай

Смерть
18.01.2005
Москва, город федерального значения Москва