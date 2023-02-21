Карпов Евлампий Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1906
Дата смерти?.11.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: Карпов Максим Петрович
Мать: Карпова Александра
Бракосочетание
1924
дер. Белая, Чарышский район, Алтайский край
Рождение ребёнка
08.05.1925
Сын: Карпов Максим Евлампьевич
Мать ребёнка: Карпова Матрёна Григорьевна
Кедровка, Абинский с/с, Чарышский район, Алтайский край
Рождение ребёнка
08.07.1931
Дочь: Байкалова Анисья Евлампьевна
Мать ребёнка: Карпова Матрёна Григорьевна
Кедровка, Абинский с/с, Чарышский район, Алтайский край
Рождение ребёнка
17.03.1934
Дочь: Литвинова Евдокия Евлампьевна
Мать ребёнка: Карпова Матрёна Григорьевна
Нижний Имек, Таштыпский муниципальный район, Республика Хакасия
Рождение ребёнка
16.11.1936
Дочь: Хасаншина Зинаида Евлампьевна
Мать ребёнка: Карпова Матрёна Григорьевна
Смерть
?.11.1942
Мурманское направление, Карельский фронт
Пропал без вести на Карельском фронте ВОВ