Карпов Евлампий Максимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКарпов Евлампий Максимович

Карпов Евлампий Максимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1906

Дата смерти

?.11.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Карпов Максим Петрович

Мать: Карпова Александра

Бракосочетание
1924

Жена: Карпова Матрёна Григорьевна

дер. Белая, Чарышский район, Алтайский край
Рождение ребёнка
08.05.1925

Сын: Карпов Максим Евлампьевич

Мать ребёнка: Карпова Матрёна Григорьевна

Кедровка, Абинский с/с, Чарышский район, Алтайский край
Рождение ребёнка
08.07.1931

Дочь: Байкалова Анисья Евлампьевна

Мать ребёнка: Карпова Матрёна Григорьевна

Кедровка, Абинский с/с, Чарышский район, Алтайский край
Рождение ребёнка
17.03.1934

Дочь: Литвинова Евдокия Евлампьевна

Мать ребёнка: Карпова Матрёна Григорьевна

Нижний Имек, Таштыпский муниципальный район, Республика Хакасия
Рождение ребёнка
16.11.1936

Дочь: Хасаншина Зинаида Евлампьевна

Мать ребёнка: Карпова Матрёна Григорьевна

Смерть
?.11.1942
Мурманское направление, Карельский фронт
Пропал без вести на Карельском фронте ВОВ