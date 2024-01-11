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Бруданин Михаил Иванович

Место рождения

Малая Приваловка, Верхнехавский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

11.11.1857

Дата смерти

06.09.1882

Пол

Мужской

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1857

Отец: Бруданин Иван Ефремович

Мать: Бруданина (Акиньшина) Евдокия Яковлевна

Малая Приваловка, Верхнехавский муниципальный район, Воронежская область
Роман Алексеевич Калачев помещицы Болтиной дворовый г.к-ка Татиана Григорьевна Коноплина
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Грязева Елена Федотовна

по жениху: г.к. Яков Иванович Бруданин г.к. Никита Ефремович Бруданин по невесте: бывш.дворовой Наум Дмитриевич Соколов г.к. Иван Николаевич Морозов (с. Терновка уезд Болошова)
Рождение ребёнка
12.04.1882

Дочь: Бруданина Александра Михайловна

Мать ребёнка: Грязева Елена Федотовна

Малая Приваловка, Верхнехавский муниципальный район, Воронежская область
дьякон Иван Попов быв.дворовая Елена Наумовна Соколова
Смерть
06.09.1882
Малая Приваловка, Верхнехавский муниципальный район, Воронежская область
чахотка

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