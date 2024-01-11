Бруданин Михаил Иванович
Место рождения
Дата рождения11.11.1857
Дата смерти06.09.1882
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1857
Роман Алексеевич Калачев помещицы Болтиной дворовый г.к-ка Татиана Григорьевна Коноплина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Грязева Елена Федотовна
по жениху: г.к. Яков Иванович Бруданин г.к. Никита Ефремович Бруданин по невесте: бывш.дворовой Наум Дмитриевич Соколов г.к. Иван Николаевич Морозов (с. Терновка уезд Болошова)
Рождение ребёнка
12.04.1882
Дочь: Бруданина Александра Михайловна
Мать ребёнка: Грязева Елена Федотовна
дьякон Иван Попов быв.дворовая Елена Наумовна Соколова
Смерть
06.09.1882
чахотка