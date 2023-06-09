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Горб Василий Константинович
Горб Василий Константинович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Горб (Логачева) Валентина Федоровна
1939 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать:
Горб Валентина Федоровна
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