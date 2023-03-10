Ирина Дорофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ирина Дорофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1827 г.р.

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.06.1875

Сын: Лугинин Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Лугинин Дмитрий Герасимович

Незнаевской, Котельнический уезд, Вятская губерния
крестный Автоном Дмитриевич Лугинин - это старший сводный брат
Бракосочетание
До 1875

Муж: Лугинин Дмитрий Герасимович

Смерть
Неизвестно