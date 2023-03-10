Ирина Дорофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.06.1875
Отец ребёнка: Лугинин Дмитрий Герасимович
Незнаевской, Котельнический уезд, Вятская губерния
крестный Автоном Дмитриевич Лугинин - это старший сводный брат
Бракосочетание
До 1875
Смерть
Неизвестно