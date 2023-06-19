Березина Анна Валерьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.01.2020
Сын: Березин Гордей Александрович
Отец ребёнка: Березин Александр Алексеевич
Рождение ребёнка
21.12.2021
Сын: Березин Демьян Александрович
Отец ребёнка: Березин Александр Алексеевич
Бракосочетание
07.07.20018