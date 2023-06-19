Березина Анна Валерьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Березина Анна Валерьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.01.2020

Сын: Березин Гордей Александрович

Отец ребёнка: Березин Александр Алексеевич

Рождение ребёнка
21.12.2021

Сын: Березин Демьян Александрович

Отец ребёнка: Березин Александр Алексеевич

Бракосочетание
07.07.20018

Муж: Березин Александр Алексеевич