Полывяная (Кравченко) Мария Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.08.1925
Дата смерти06.01.1999
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1925
Отец: Кравченко Афанасий
Мать: Матрена
Рождение ребёнка
02.08.1958
Сын: Полывяный Константин Евгеньевич
Отец ребёнка: Полывяный Евгений Григорьевич
Рождение ребёнка
14.04.1960
Сын: Полывяный Николай Евгеньевич
Отец ребёнка: Полывяный Евгений Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.01.1999