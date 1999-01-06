Полывяная (Кравченко) Мария Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полывяная (Кравченко) Мария Афанасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.08.1925

Дата смерти

06.01.1999

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1925

Отец: Кравченко Афанасий

Мать: Матрена

Рождение ребёнка
02.08.1958

Сын: Полывяный Константин Евгеньевич

Отец ребёнка: Полывяный Евгений Григорьевич

Бахмач, Чернігівська область
Рождение ребёнка
14.04.1960

Сын: Полывяный Николай Евгеньевич

Отец ребёнка: Полывяный Евгений Григорьевич

Бахмач, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Полывяный Евгений Григорьевич

Смерть
06.01.1999
Бахмач, Чернігівська область