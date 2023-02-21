Рашид — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рашид

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1937

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

1913 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

VR
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937

Отец: 2й муж

Мать: Бикамал

Смерть
Неизвестно